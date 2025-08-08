Persone con disabilità: Pio Istituto dei Sordi, finanziato anche un progetto di Us Acli Marche per l’“Inclusione sociale nel tempo libero”

Sono 16 i progetti finanziati dal Pio Istituto dei Sordi sul bando Pis 2025 che ha messo a disposizione delle organizzazioni non profit sull’interno territorio nazionale risorse per un valore complessivo di 90000 euro. Giunto alla sua terza edizione, il bando è nato per sostenere progetti nell’ambito della sordità capaci di contribuire all’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva in diversi settori.

Gli interventi sostenuti, selezionati tra le 39 proposte pervenute da 16 regioni italiane forniranno risposte a bisogni e aspirazioni delle persone sorde. I progetti selezionati sono accomunati dalla volontà di promuovere l’inclusione delle persone sorde anche attraverso il loro coinvolgimento attivo in fase di ideazione e progettazione delle proposte, oltre che di realizzazione. Tra gli interventi selezionati nell’ambito sociale e ricreativo c’è anche “Inclusione sociale nel tempo libero”. Si tratta di un progetto presentato da Unione sportiva Acli Marche in partenariato con Ente nazionale sordi Ascoli Piceno/Fermo e Aps Sordapicena sociale, rafforzando un rapporto di collaborazione che va avanti ormai da anni. Sono stati soli 10 i progetti finanziati dal Pio Istituto dei Sordi sul bando Pis 2025 localizzati nel centro Italia. Un bando che intende perseguire la mission dell’Istituto: la persona sorda al centro.

“Il Pio Istituto dei Sordi – Ente filantropico – dice il suo direttore generale Stefano Cattaneo – sostiene ormai da molti anni diversi progetti sul territorio italiano e all’estero attraverso varie forme di erogazione di contributi; in particolar modo progetti che favoriscono l’inclusione delle persone con disabilità uditiva in ogni ambito della vita, compreso ovviamente quello del tempo libero, delle attività sportive e quello delle attività artistiche e culturali. È il secondo anno che, attraverso il nostro Bando nazionale, la rete associativa della Unione sportiva Acli delle Marche viene ammessa ai contributi con il suo progetto. L’auspicio davvero è che questi progetti poi possano diffondersi e propagarsi sui diversi territori, coinvolgendo le persone sorde in tutte queste attività”.

Il progetto “Inclusione sociale nel tempo libero” prevede la realizzazione di una serie di eventi tra loro collegati e caratterizzati dalla presenza di un interprete della lingua dei segni che possa garantire il servizio di interpretariato Lis e dunque coinvolgere persone sorde. Gli ambiti di attività sono 3. Uno è prettamente culturali con la presenza dell’interprete ad almeno 5 nuovi appuntamenti culturali che saranno realizzati nel territorio della Regione Marche e in particolare nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. Le altre attività sono un corso di burraco, un laboratorio artigianale della pasta e un corso di scacchi, attività molto diverse tra loro ma che danno la possibilità a persone sorde di ogni età di integrarsi con persone normodotate. La partecipazione alle varie attività sarà gratuita.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /