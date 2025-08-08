Giubileo 2025: Agrigento, domani l’incontro dei migranti della diocesi

I migranti che vivono nel territorio della diocesi di Agrigento si ritroveranno, per il loro Giubileo, domani, 9 agosto. Si tratta di un evento “di profondo significato spirituale” che si inserisce nel cammino dell’Anno Giubilare della Speranza, in un territorio – spiega il direttore Migrantes della diocesi, don Aldo Sciabbarrasi – sempre più “segnato dai fenomeni della mobilità umana in particolare dai fenomeni dell’emigrazione – circa 160.000 agrigentini sparsi per il mondo – sia per l’immigrazione visto e considerato che siamo la prima provincia e diocesi più vicina alle coste africane”. Al Giubileo dei Migranti sono “particolarmente invitati tutti coloro che vivono o hanno vissuto l’esperienza migratoria per condividere insieme un tempo di spiritualità, fraternità e convivialità”, spiega il sacerdote.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /