Marcinelle: Silli (Sottosegretario) guida la delegazione italiana alla commemorazione

“La tragedia di Marcinelle è parte della nostra storia condivisa, che rafforza il legame tra Italia e Belgio, tra i nostri popoli e le nostre istituzioni”. Lo ha detto oggi il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, che ha guidato la delegazione italiana alla commemorazione della tragedia mineraria di Marcinelle, in Belgio, in occasione della 24ª “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” e nel 69° anniversario della tragedia avvenuta presso il Bois du Cazier l’8 agosto 1956 e nella quale persero la vita 262 minatori di dodici nazionalità, di cui 136 italiani, in gran parte provenienti dall’Abruzzo. “È da questa memoria comune – ha affermato il sottosegretario – che dobbiamo partire per costruire un’Unione europea più giusta, più solidale, capace di valorizzare le differenze e di proteggere i diritti di tutti”. Durante la cerimonia, Silli ha dato lettura del messaggio del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ponendo “l’accento sull’importanza della memoria e il valore del sacrificio dei lavoratori italiani all’estero come monito per la tutela della sicurezza e della dignità del lavoro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /