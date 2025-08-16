Vaccini: Agostiniani (Sip), “apprezzamento per revoca nomine Nitag. Ascoltato il grido di allarme della comunità scientifica”

Il presidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani, esprime vivo apprezzamento per la scelta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di revocare le nomine dei componenti del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag).

Una scelta che, dopo le numerose critiche per la presenza nel comitato di figure note per posizioni anti-vacciniste, rappresenta un atto di coraggio e di responsabilità, che riafferma il primato della scienza a tutela della salute dei cittadini.

“Grazie al ministro Schillaci – afferma Agostiniani – per aver ascoltato il grido di allarme della comunità scientifica. La scelta di avviare un nuovo procedimento di nomina è fondamentale per garantire che il Nitag riparta con autorevolezza, rigore scientifico e credibilità”.

La Sip conferma la propria piena disponibilità a collaborare ai lavori del nuovo Nitag, mettendo a disposizione le competenze scientifiche che da oltre 100 anni la caratterizzano e la forza professionale dei suoi 11.000 soci, diffusi capillarmente nelle università, negli ospedali e nelle cure primarie territoriali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /