Diocesi: Vittorio Veneto, domani nell’antica abbazia di Follina la quinta tappa del Festival “La Musica nel Sacro”

La Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti, maestro concertatore Giancarlo Nadai, saranno i protagonisti dell’attesissimo concerto in programma domenica 17 agosto nell’antica abbazia di Follina, alle ore 17. In questa quinta tappa del Festival “La Musica nel Sacro”, in viaggio fra le chiese più belle dell’Alta Marca oggi patrimonio dell’umanità Unesco, è prevista l’esecuzione di musiche dei celebri compositori Vivaldi, Haendel, Tartini, Paganini e Pergolesi, con un omaggio speciale al talento artistico del solighese don Mansueto Viezzer nel centenario della sua nascita.

Tra i solisti che interverranno all’appuntamento follinese, il musicista veneziano Giuseppe Barutti, indicato da Lorin Mazel come uno dei grandi talenti del violoncello per l’alta qualità delle sue interpretazioni e l’unicità della voce conferita al suo strumento, l’arpista Aurora Bottacin, allieva del conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, il giovane soprano Iara Ferrari, al violino Emanuele Bastanzetti, Leonardo Mariotto e Andrea Bet. La Piccola Orchestra Veneta, diretta dal maestro Nadai, è nata 21 anni fa all’interno dei percorsi di perfezionamento di violino dell’Associazione musicale “Toti Dal Monte” di Pieve di Soligo: è una formazione composta da giovani musicisti, un perfetto equilibro fra eccellenti studenti dei più prestigiosi istituti musicali del nord Italia e musicisti professionisti già affermati. Fin dalla sua fondazione, la Piccola Orchestra Veneta persegue la doppia missione di diffondere la musica colta, da un alto, e di valorizzare il territorio veneto dall’altro.

L’ingresso al concerto del 17 agosto a Follina è libero. Come sempre agli eventi del Festival, è prevista l’illustrazione degli elementi storici e artistici del sito religioso monumentale da parte della storica dell’arte Ibt Cristina Chiesura.

Nell’elenco delle chiese più interessanti delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova comprese nel Festival, spicca l’abbazia di Follina, punto di riferimento di eccellenza per tutta l’area, da oltre un secolo affidata alla custodia dei frati Servi di Maria. A questa basilica, in quest’anno 2025 chiesa giubilare permanente, è dedicato uno dei filmati brevi della collana video “Luoghi del Sacro in terra Unesco” realizzata grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it.

L’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, in partnership con l’Associazione musicale Toti Dal Monte – Piccola Orchestra Veneta, in collaborazione, con il patrocinio e con il sostegno di importanti realtà istituzionali ed economiche del territorio, dentro il progetto “Armonie 2025. Musica nel paesaggio, musica per il paesaggio”, ha promosso la seconda edizione 2025 del Festival “La Musica nel Sacro, undici concerti nella bellezza delle chiese delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell’umanità Unesco”.

Si tiene nelle domeniche pomeriggio da luglio a ottobre, con evento finale il 19 ottobre a Pieve di Soligo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /