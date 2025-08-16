Diocesi: Tivoli e Palestrina, pubblicata la Lettera pastorale 2025-2026. Mons. Parmeggiani, “riscoprire vocazione battesimale è necessario per un’autentica missione nel mondo”

“Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa”. A queste parole, tratte dalla Prima Lettera di Pietro, è dedicata la Lettera pastorale indirizzata dal vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, alle diocesi di Tivoli e di Palestrina per l’anno pastorale 2025-2026 tesa a riscoprire in ogni comunità – si legge in una nota – “la vocazione battesimale base necessaria per vivere una autentica corresponsabilità nella Chiesa e la missione nel mondo”. Alla Lettera è unita una Appendice predisposta dal Servizio diocesano per l’Apostolato biblico con le schema per alcune Lectio da tenere nelle comunità parrocchiali o religiose per approfondire anche con la Parola di Dio l’importanza dell’essere battezzati.

Nella Lettera il vescovo invita a riscoprire “l’alta dignità derivante dal Battesimo”. E spiega: “Con il Battesimo, infatti, siamo stati innestati in Cristo e per mezzo dello Spirito vive in noi la vita di Dio. Esserne consapevoli fonda l’impegno della vita cristiana, della nostra corresponsabilità nella vita della Chiesa dove tutti, secondo il proprio stato, se pur con responsabilità diverse, siamo chiamati ad essere partecipi della sua missione nel mondo. Ritengo pertanto importante che in questo anno si dedichi particolare attenzione a riscoprire e vivere la vocazione battesimale di tutti i credenti e che tutti: sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici sentano la bellezza di essere “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /