Sport: Csi, al via il 18 agosto la Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2025

(foto: Csi)

Partirà il 18 agosto la 41ª edizione della corsa e camminata nel Parco nazionale dell’Aspromonte: la Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2025. La storica manifestazione promossa dal Csi Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte partirà alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, insieme alla tradizionale corsa e alla Long Run di 6 km, tante le attività in programma: si parte con il contest “Marcialonga in famiglia”, aperto alle famiglie per far correre genitori e figli insieme. Previsto anche il percorso “Kids Run”, aperto ai bambini dai 2 ai 5 anni con percorso personalizzato ed il tema della pace a guidare i piccoli atleti. In questa edizione, anche l’innovativo percorso “Run Walk Run”, approccio che alterna corsa e camminata con guida esperta, particolarmente adatto agli over 60 e a chi si avvicina alla corsa per la prima volta. La Marcialonga 2025 chiude una due giorni di attività e laboratori promossi dal Comitato Csi Reggio Calabria. Domenica pomeriggio a Cucullaro, infatti , dalle 17.00 il Triangolare “Aspromonte e Legalità”. In campo il Team Giustizia con magistrati e forze dell’ordine, il Team del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte ed il Team Csi con vari atleti delle società sportive della città.