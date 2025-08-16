Rai Tre: “Sulla via di Damasco”, domani la cantante Mariella Nava al centro della puntata dedicata a musica e fede

La musica e la fede si intrecciano in un connubio perfetto nella prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica 17 agosto, alle ore 8.30, su Rai Tre, nella quale Eva Crosetta incontra l’artista e cantautrice Mariella Nava nel suo studio di registrazione. In compagnia di Walter Gatti, cronista musicale ed esperto di musica, la trasmissione si trasforma in un viaggio alla scoperta della bellezza e del significato di alcuni successi di Mariella Nava e di altri grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Ascoltando alcune delle più belle canzoni di Nava, Eva Crosetta e Walter Gatti cercheranno di capire come le domande più profonde di ognuno si esprimono nella musica, guidando l’ascoltatore a scoprire l’assoluto dentro di sé e nel mondo che lo circonda. Nel programma di Vito Sidoti ascolteremo oltre ai successi di Mariella Nava, come “Ecce Homo”, anche brani di altri cantautori come, Lucio Dalla con “La casa in riva al mare;” “Dio è morto” di Francesco Guccini; “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato, “Knockin’On heavens door” di Bob Dylan; “Show Me the Place” di Leonard Cohen. Un’occasione unica per riflettere su come i segni del Mistero esprimono dentro la musica la ricerca di senso e di significato. La regia è di Marina Gambini.

