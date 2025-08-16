Diocesi: Palestrina, lunedì la festa di Sant’Agapito. Domani processione della vigilia

Nel cuore dell’Anno Santo 2025, la diocesi suburbicaria di Palestrina sta vivendo con particolare intensità spirituale le celebrazioni in onore di Sant’Agapito Martire, patrono principale della città e della diocesi.

Le iniziative principali si stanno concentrando tra il 10 e il 25 agosto e culmineranno nella solennità del 18 agosto, giorno in cui ricorre il 1.751º anniversario del martirio del santo. Alle ore 11, nella basilica cattedrale, sarà celebrata la solenne messa pontificale presieduta da mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, alla presenza dei canonici, dei parroci della città e dei sacerdoti della diocesi. Al termine della messa è prevista la benedizione papale.

Tra i momenti più significativi del programma, domani, domenica 17 agosto, alle ore 19, messa solenne della vigilia e a seguire la solenne processione delle reliquie del santo per le vie della città. Il 22 agosto sono previsti la celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi, alle ore 19, e l’incontro culturale “Bibbia e Scienza” presso l’Istituto delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, alle ore 21. Il 25 agosto l’ottavario di Sant’Agapito, con la messa solenne e la processione conclusiva con imposizione della santa testa sul capo dei fedeli.

Dal 19 al 24 agosto, ogni sera in cattedrale si terranno il rosario, alle ore 18,30, e la messa con la partecipazione delle comunità parrocchiali, alle ore 19, come parte dell’ottava del santo patrono.

