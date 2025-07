Diocesi: Concordia-Pordenone, oggi la 5ª edizione del Cammino alla Croce del Piancavallo e Giubileo degli Amici della Montagna

Si svolgerà oggi la 5ª edizione del Cammino alla Croce del Piancavallo, pellegrinaggio al Cristo del Tremol, organizzata da diocesi di Concordia-Pordenone, Associazione Panorama Aps e parrocchia Santa Maria Ausiliatrice in collaborazione con la Pro Loco di Piancavallo, il Coro Ana di Aviano, le Scuole Sci di Aviano e Piancavallo, i formatori e operatori Soccorso e Sicurezza Fvg, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e dei comuni di Pordenone e Aviano.

Quest’anno, in concomitanza con l’Anno giubilare, ricorda il settimanale diocesano “Il Popolo”, il cammino sarà l’occasione per vivere il Giubileo degli Amici della Montagna, con la volontà di coinvolgere i tanti fedeli appassionati che desiderino trascorrere alcune ore di cammino, preghiera e silenzio immersi nella splendida natura delle vette del nostro territorio.

Una mattinata di serenità e amicizia, valori che la montagna è solita restituire a quanti si mettono in cammino.

La giornata inizierà alle ore 10 con il ritrovo e partenza del Cammino giubilare presso il Rifugio Arneri, e vivrà il momento più importante alle ore 11.30 sotto la Croce del Tremol con la santa messa con la presenza dei vescovi mons. Giuseppe Pellegrini (diocesi di Concordia-Pordenone) e mons. Renato Marangoni (diocesi di Belluno-Feltre) e animata dal Coro degli Alpini di Aviano.

La scultura in legno, realizzata dall’ex componente della valanga azzurra di sci alpino, Helmuth Schmalzl, donata al comune di Aviano ed installata sulla spalla del Monte Tremol a novembre del 2021, in questi anni ha già spinto moltissime persone a salire dalla pianura per ammirare quest’opera d’arte dedicata a tutta la gente che ama la montagna, ricorda ancora “Il Popolo”.

