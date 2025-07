Giubileo dei giovani: Trento, 330 pellegrini in partenza per Roma. Con loro l’arcivescovo Tisi

Sono 330 i trentini in partenza per Roma per vivere il Giubileo dei giovani, dal 27 luglio al 3 agosto. Con loro anche l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi.

A Roma sono attesi circa un milione di pellegrini da 146 Paesi diversi, tra i quali figurano anche zone di conflitto: Libano, Iraq, Myanmar, Ucraina, Israele, Siria e Sud Sudan. Sono previsti anche 1.500 partecipanti dalla Corea del Sud, che nel 2027 ospiterà la prossima Giornata mondiale della gioventù (Gmg). La capitale si è mobilitato per l’accoglienza coinvolgendo 270 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extra-scolastici, case della Protezione civile, palazzetti dello sport e famiglie.

Il gruppo principale dei giovani trentini, proveniente da parrocchie e oratori, si ritroverà domenica 27 di prima mattina a Villa Lagarina (7.30) per un momento condiviso di preghiera, prima di salire su 5 pullman.

Il loro avvicinamento a Roma sarà graduale, con tappe a piedi dalla zona del Lago di Bracciano (Monte Gelato, Campagnano, La Storta). Ogni giornata sarà scandita da un tema di riflessione proposto dai sacerdoti (nove quelli presenti, coordinati da don Mattia Vanzo) e dagli animatori laici che accompagnano i giovani.

Un altro gruppo di una sessantina di scout trentini si unirà al gruppo principale a metà settimana, dopo alcune tappe in cammino nel centro Italia.

Giunti a Roma, martedì 29 luglio, i giovani pellegrini trentini avranno un primo momento di riflessione in San Pietro, prima di essere ospitati da tre parrocchie nella zona di Centocelle. L’indomani è previsto il passaggio della Porta Santa in San Pietro e il giorno successivo, giovedì 31 luglio, dopo la catechesi mattutina sull’Isola Tiberina, parteciperanno all’incontro pomeridiano con i giovani italiani in piazza San Pietro.

Il momento clou del Giubileo dei giovani sarà la grande adunata del fine settimana a Tor Vergata: la veglia di sabato 2 agosto alla sera con Leone XIV e la messa, sempre con il Pontefice, il giorno successivo alle 9. Due momenti molto attesi, che rappresenteranno il primo bagno di folla in mezzo giovani per Papa Prevost.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta da Tv2000. Il pellegrinaggio dei giovani trentini sarà seguito dai media diocesani con aggiornamenti costanti sui portali web e testimonianze anche sui canali social di Vita Trentina.

Inoltre, in collaborazione con la diocesi, l’emittente Trentino Tv offrirà una copertura quasi quotidiana del Giubileo dei giovani: dedicherà alle prime e alle ultime giornate (da domenica 27 a mercoledì 30 luglio e da sabato 2 a domenica 3 agosto) un approfondimento di tre minuti alle 19.30, in coda al Tg della sera. Nelle giornate di giovedì 31 e di venerdì 1° agosto, l’approfondimento si amplierà a mezzora, con messa in onda alle 20.40. Al bilancio conclusivo del Giubileo dei giovani sarà poi dedicata, dalla stessa emittente, un’edizione speciale di “Filo diretto”, in onda lunedì 4 agosto alle 21.

