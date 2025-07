Diocesi: Lanusei e Nuoro, al via domani “Pastorale del Turismo”

Testimonianze e dibattiti, scienza e ricerca, guerra e fratellanza, legalità e lavoro, cultura e spiritualità, cinema e musica d’autore. L’undicesima edizione di “Pastorale del Turismo” delle diocesi di Lanusei e di Nuoro si cala più che mai nel contesto nazionale e internazionale, dando un nome alle cose e agli eventi, cercando di approfondirli con sguardo critico e, attraverso la riflessione e l’incontro con i protagonisti, intende ancora una volta stimolare domande, provocare dialoghi, suscitare interesse e partecipazione.

E “Cercasi speranza” è proprio lo slogan della manifestazione estiva ideata e realizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro: dal 27 luglio al 10 settembre gli spazi all’aperto dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e quelli dell’Area Fraterna a La Caletta di Siniscola accoglieranno gli artisti, gli ospiti prestigiosi e il pubblico della Pastorale.

Il programma artistico annovera tra i suoi ospiti Javier Cercas, Vinicio Capossela, Antonio Marras e Patrizia Sardo, Padre Salvatore Morittu – a cui verrà conferito il Premio Persona Fraterna 2025 –, Luca Barbarossa, i genitori di Sammy Basso, Laura e Amerigo, Piero Marras, Eugenio Finardi, Renato Romagnoli e Marco Spada, Dargen D’Amico, Simona Atzori e don Luigi Verdi, don Antonio Coluccia e don Maurizio Patriciello, Alessandro Preziosi, l’israeliano Maoz Inon e il palestinese Aziz Abu Sarah, la Banda musicale della Brigata Sassari, i Gen Rosso. Complessivamente sono 22 gli appuntamenti in calendario, 23 i protagonisti, 6 le videoproiezioni, 3 gli spettacoli e i concerti.

“La speranza è un connotato di ogni tempo e di ogni stagione, compresa l’estate. Dedicare a questo tema la Pastorale del Turismo, nell’Anno giubilare, significa incoraggiare, anche in un tempo di relax, ogni attenzione e sensibilità a tutto ciò che ha bisogno di speranza, di sguardi nuovi, di scelte di fiducia. Artisti singoli, gruppi e testimonianze li abbiamo scelti pensando a quanto possano darci per mettere in pratica questo incoraggiamento. La speranza si cerca, si promuove e si vive anche fraternamente, caratteristiche costanti della Pastorale del Turismo delle nostre due diocesi”, ha spiegato, durante la presentazione della manifestazione a inizio luglio, il vescovo di Nuoro e di Lanusei Antonello Mura.

