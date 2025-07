Anziani: Toscana, la prima rete intelligente di assistenza domiciliare grazie a Yourease e Consorzio Fabrica

In un’epoca in cui la solitudine e la fragilità rischiano di segnare profondamente la vita degli anziani, nasce in Toscana un progetto che unisce tecnologia, vicinanza e cura. Si tratta della sperimentazione di Senior Housing Diffuso promossa da Yourease, startup innovativa dedicata a rendere la tecnologia un alleato concreto nel mondo della longevità, e Consorzio Fabrica, realtà che da anni si occupa di progetti con finalità sociali nel settore immobiliare finanziata con i fondi Pnrr attraverso due società della salute con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio.

Il progetto coinvolge 100 appartamenti privati distribuiti sul vasto territorio della provincia di Firenze – dal Mugello alla zona Fiorentina Sud-Est, lungo un asse di oltre 70 chilometri – e propone un modello completamente nuovo di presa in carico domiciliare, fondato su un approccio personalizzato e profondamente umano. Non si tratta di creare semplici reti di assistenza: l’obiettivo è costruire una comunità diffusa, capace di far sentire ogni anziano parte di una rete di relazioni, anche rimanendo nella propria casa.

Cuore della sperimentazione è l’integrazione tra il Consorzio Fabrica e le soluzioni tecnologiche intelligenti di Yourease. Grazie ai dispositivi Amazon Echo multimodali, collegati alla Senior Living Management Platform sviluppata da Yourease, ogni utente pur rimanendo nella propria abitazione può contare su un sistema di monitoraggio sempre in ascolto dei suoi bisogni, pronto a fornire supporto, compagnia, informazioni e contatti con familiari o operatori.

Yourease e Consorzio Fabrica non propongono una digitalizzazione impersonale, ma un’innovazione profondamente etica, che sostiene il lavoro quotidiano degli operatori sociali, alleggerisce il carico assistenziale e rende più sostenibile il sistema. La progettazione, infatti, nasce da un dialogo costante con il territorio, in cui i bisogni vengono ascoltati e tradotti in soluzioni concrete e co-sviluppate.

Le operatrici, collegate alla piattaforma, garantiscono una presenza attenta e qualificata, mentre gli assistenti sociali possono contare su un sistema di monitoraggio continuativo, che consente di intercettare tempestivamente criticità o segnali di fragilità. Il risultato è un modello circolare di assistenza, dove tecnologia e relazioni si rafforzano a vicenda, generando valore reale per le persone.

La missione di Yourease è migliorare la qualità della vita degli ospiti delle strutture di assistenza, rispondendo alle esigenze di operatori e familiari attraverso soluzioni tecnologiche intuitive e inclusive.

Fondato nel 2009 a Firenze, il Consorzio Fabrica è un consorzio di cooperative sociali specializzato nei servizi all’abitare, con particolare attenzione all’housing sociale, al senior housing e alla rigenerazione urbana. Nato all’interno del Gruppo Cooperativo paritetico Co&So, Fabrica opera nell’ambito dell’economia sociale, promuovendo soluzioni abitative accessibili e inclusive per le fasce più fragili della popolazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /