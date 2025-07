Musica sacra: Valdobbiadene, domani sera il concerto “Note d’organo” intitolato “In toto corde meo”, in ricordo del maestro Michele Lot

Nella terza tappa dell’edizione 2025 del Festival “la Musica nel Sacro”, l’Associazione culturale “Amici della Musica di Valdobbiadene” organizza l’evento in programma domenica 27 luglio nell’antica chiesa di San Gregorio in centro a Valdobbiadene, alle ore 17. Qui si terrà il concerto “Note d’organo” intitolato “In toto corde meo”, con l’esecuzione di musiche di Gabrieli, Bassano, Castello, Vivaldi e Pergolesi, nel ricordo del maestro Michele Lot, prematuramente scomparso il 30 luglio 2024, all’età di 61 anni. Violinista di chiara fama, per anni docente collaboratore e direttore artistico del sodalizio “Amici della Musica di Valdobbiadene” presieduto da Maria Elena Bortolomiol, il maestro Lot ha lasciato una traccia indelebile con il suo talento straordinario e l’esempio della sua passione e dedizione verso i giovani allievi. Protagonisti dell’appuntamento del 27 luglio saranno Giovanni Battista Scarpa, al violino barocco, Antonio Pessetto, all’organo, Giuliana Bortolomiol, soprano, Alessandra Vavasori, mezzosoprano, l’Ensemble vocale Calliope, soprano e maestro del coro Giovanna Capretta. L’attenzione principale sarà dedicata all’organo di ispirazione barocca, opera di Francesco Zanin, di Codroipo, custodito proprio nella chiesa di San Gregorio tradizionalmente riservata dalla parrocchia ai concerti: proprio in questi giorni lo strumento viene sottoposto a un’opera di manutenzione straordinaria, a sostegno della quale è già in campo una raccolta di contributi da parte di aziende e privati in ambito locale. A questi si aggiungeranno le offerte liberamente raccolte in occasione del concerto di domenica, solitamente devolute alle singole parrocchie ospitanti del Festival.

Proprio la storia, le caratteristiche tecniche e il restauro dell’organo saranno al centro dell’intervento della stessa Giovanna Capretta, quale apporto alla conoscenza degli elementi più interessanti della chiesa di San Gregorio, che figura certamente nell’elenco degli edifici sacri più interessanti delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova comprese nel Festival. A questo luogo sacro è dedicato uno dei filmati brevi della collana video “Luoghi del Sacro in terra Unesco” realizzata con successo grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it, con il decisivo sostegno di Banca Prealpi San Biagio.

