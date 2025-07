Beati: Pieve di Soligo, scade il 31 luglio la possibilità di presentare candidature per il Premio Giuseppe Toniolo

(Foto Istituto Beato Toniolo di Pieve di Soligo)

La data di giovedì 31 luglio 2025 segna il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la selezione della decima edizione del Premio Giuseppe Toniolo, promosso dall’Istituto Beato Toniolo di Pieve di Soligo (Tv).

Con il tema di quest’anno si rende omaggio a uno degli elementi centrali del pensiero e dell’azione del grande economista e sociologo cattolico Giuseppe Toniolo, in linea con il Giubileo della speranza.

“La vita in pienezza, sull’esempio del Beato Toniolo, per essere dono al prossimo e pellegrini di speranza nella società del nostro tempo”: è questo il titolo del concorso 2025, sempre legato alla figura dell’insigne docente trevigiano (1845 – 1918), di cui si ricorda quest’anno il 180mo della nascita, salito agli onori degli altari nel 2012, le cui spoglie mortali sono custodite nel Duomo di Pieve di Soligo, città natale della moglie, Maria Schiratti, nella quale l’attuale beato volle essere sepolto.

Promotore e organizzatore del Premio 2024 è l’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, coadiuvato dalla diocesi di Vittorio Veneto, dalla Pastorale sociale e del lavoro, dall’Azione cattolica diocesana e dalla parrocchia di Pieve di Soligo, con il contributo della città di Pieve di Soligo, il patrocinio della Provincia di Treviso e la collaborazione della rete Vite illustri Pieve di Soligo (Vip), media partner il settimanale diocesano L’Azione, La Tenda Tv e il quotidiano online Qdpnews.it.