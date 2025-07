Lotta alle disuguaglianze: ActionAid riceve il Premio speciale Lampedus’Amore

ActionAid è stata insignita del Premio speciale Lampedus’Amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano per “l’impegno quotidiano contro le disuguaglianze e le ingiustizie nel mondo” durante la decima edizione dell’appuntamento a Lampedusa e che unisce giornalismo, impegno civile e memoria. La consegna del riconoscimento – una barca realizzata dall’artista Franco Tuccio utilizzando il legno dei barconi dei migranti, un oggetto simbolo di speranza, accoglienza, diritti – è stata preceduta da un video messaggio dei The Jackal, storici ambassador di ActionAid, il premio è stato ritirato da Luca De Fraia.

Al centro delle riflessioni sulla stretta attualità quest’anno la disinformazione, un fenomeno che, con l’espansione dei mezzi di comunicazione e l’influenza della tecnologia, ha assunto nuove dimensioni, minacciando le democrazie liberali. L’importanza delle norme deontologiche, e le regole europee per garantire trasparenza, pluralismo e tutela della libertà di espressione.

“Viviamo in un tempo di crisi intrecciate: guerre, disinformazione, governi autoritari e cambiamenti climatici si alimentano a vicenda, mettendo sotto pressione le democrazie – ha detto durante l’incontro Katia Scannavini, cosegretaria generale ActionAid Italia –. La disinformazione non è solo fake news. È decidere chi parla e chi resta invisibile. È manipolazione delle emozioni, costruzione selettiva della realtà, esclusione sistemica di intere comunità dal dibattito pubblico. Lo vediamo nelle narrazioni tossiche sulle migrazioni, che legittimano pratiche disumane – come i trasferimenti in Albania – e cancellano le storie reali delle persone. Le donne pagano il prezzo più alto: sono le prime vittime dei conflitti, della crisi climatica e dell’instabilità, ma anche le prime a costruire pace, reti di cura e resilienza. Eppure, restano escluse dai luoghi dove si decide”.

Nata a Napoli e prematuramente scomparsa l’8 luglio del 2015, Cristiana Matano è stata una giornalista appassionata e sensibile, legata profondamente a Lampedusa. Il festival a lei dedicato, nato quasi per sfida, è diventato oggi un simbolo di bellezza, integrazione, verità e libertà. Nel 2025 il tema è stato “Da Lampedusa al mondo: racconti di bellezze e di diritti per costruire la pace e abbattere i muri”. I premiati 2025: “Jenna Vehviläinen (YLE – Radio TV finlandese) per la stampa estera, Asmae Dachan (L’Espresso) per la stampa cartacea nazionale, Davide Demichelis e Alessandro Rocca (Geo – Rai 3) per la tv nazionale e Gabriele Ragnini (Sportweek) per la categoria Under 30. Premio speciale anche a Diego Bianchi, ideatore e conduttore di Propaganda Live (La7). Il Premio è patrocinato dal Parlamento europeo, dal ministero del Turismo, dalla Regione siciliana, dal Comune di Lampedusa e Linosa, dall’Università Kore di Enna, dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, dall’Ordine dei Giornalisti, dalla Fnsi, da Assostampa Sicilia e Palermo e dal Corecom Sicilia.

