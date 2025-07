Giubileo 2025: Sulmona, venerdì mons. Fusco presiede la celebrazione per chi anima la Giostra cavalleresca

La città di Sulmona celebra il Giubileo della Giostra con una messa solenne presieduta dal vescovo Michele Fusco. La celebrazione è prevista per venerdì 18 luglio nella basilica cattedrale di San Panfilo alle 18.30 e sarà preceduto da un mini corteo della Giostra cavalleresca che partirà dalla chiesa dell’Annunziata per raggiungere in corteo la cattedrale. Questa celebrazione giunge al termine della visita pastorale che ha visto il presule incontrare e conoscere da vicino tutte le associazioni e le realtà del territorio, inclusa la stessa Giostra cavalleresca. Sarà dunque “un’occasione privilegiata per festeggiare insieme ai rappresentanti dei Borghi e dei Sestieri, attori principali di una delle rievocazioni storiche più affascinanti e sentite d’Abruzzo, il Giubileo della Giostra”. “Questa messa – ha dichiarato mons. Fusco – è l’espressione concreta di un cammino che, attraverso la visita pastorale, mi ha permesso di toccare con mano la ricchezza e la vivacità del nostro tessuto associativo e, in particolare, l’entusiasmo e la passione che animano la Giostra cavalleresca. Auspichiamo e facciamo voti comuni affinché questo sodalizio e questa sintonia tra la Chiesa diocesana e la Giostra non sia solo un evento isolato, ma possa rappresentare l’inizio di una più grande e profonda collaborazione con l’intera città di Sulmona. Il bene comune, la crescita spirituale e sociale dei nostri concittadini e la valorizzazione delle nostre radici passano anche attraverso queste sinergie, per il bene di tutti”.

