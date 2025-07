Vita consacrata: nasce il percorso “Facilitation for Transformation” per formare facilitatori nei processi comunitari

Leadership Collaborative, Faith & Praxis ed evalb lanciano “Facilitation for Transformation”, nuovo programma di formazione alla facilitazione pensato per chi accompagna la missione della Chiesa e della vita consacrata. Il progetto nasce per rispondere alla crescente esigenza di formare nuove figure in questo ambito, soprattutto fuori da Europa e Stati Uniti. Articolato in tre fasi, il percorso offre strumenti concreti per operare con competenza in contesti culturali e comunitari differenti. Dopo una prima fase gratuita con video e materiali per lo studio personale, segue una seconda tappa – al costo di 600 dollari – che si concentra sulle competenze fondamentali della facilitazione attraverso contenuti on demand e incontri online mensili. La terza fase prevede una sessione residenziale di cinque giorni a Roma, prevista per fine 2026, seguita da nove mesi di formazione avanzata online. Il costo è di 2.000 dollari, esclusi viaggio e alloggio. Il programma è disponibile in quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano. A conclusione, i partecipanti potranno valutare l’accesso alla certificazione dell’International Association of Facilitators. “Vogliamo offrire una formazione solida per preparare facilitatori in tutto il mondo, capaci di accompagnare congregazioni e organizzazioni nei loro processi”, spiega Emili Turú Rofes, di Faith & Praxis. Informazioni e iscrizioni su www.facilitation4transformation.org.

