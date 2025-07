Diocesi: Teramo, messe e appuntamenti di spiritualità per i turisti

(Foto diocesi Teramo-Atri)

Con l’arrivo dell’estate, la diocesi di Teramo-Atri rinnova la sua attenzione verso i tanti turisti presenti sul territorio, proponendo un calendario di celebrazioni e momenti di riflessione. A guidare questa iniziativa, una lettera del vescovo mons. Lorenzo Leuzzi, che invita tutti a vivere le vacanze come tempo propizio per rigenerarsi anche interiormente: “Grazie per aver scelto la nostra terra come luogo per il vostro tempo di riposo! Tutte le comunità ecclesiali presenti nelle aree turistiche Vi accolgono e desiderano condividere con Voi momenti di preghiera e di fraternità”. Un’attenzione speciale è rivolta ai giovani: “Carissime e carissimi giovani, non dissipate il tempo del riposo! Riposatevi per ripartire! Ma la ripartenza sarà possibile se cresce in ciascuno di noi il desiderio di non evadere”. Tra gli appuntamenti principali: 3 agosto, Festa della Madonna del Gran Sasso, ore 11,30 messa ai Prati di Tivo; 9 agosto, Fiaccolata per la Pace, ore 21 santuario Madonna della Tibia (Crognaleto); 10 agosto, Festa della Madonna del Portosalvo, ore 19 messa nel piazzale del porto di Giulianova; 14 agosto, Apertura della Porta Santa, ore 18,30 concattedrale di Atri. Orari delle messe in strutture turistiche: Giulianova – domenica ore 6 Lido Caprice; Tortoreto – domenica ore 9,30 Camping Holiday; Tortoreto – sabato ore 20 Salinello Village; Roseto – sabato ore 18,15 Villaggio Welcome; Roseto – ore 21 Lido d’Abruzzo. Per gli altri orari, si rimanda alle singole parrocchie.