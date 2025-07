Commissione europea: nuove linee guida sulla protezione dei minori on line

Nuove linee guida sulla protezione dei minori on line e un prototipo di un’applicazione per la verifica dell’età sono stati presentati oggi dalla Commissione europea per garantire che, spiega una nota, “i bambini e i giovani possano continuare a godere delle opportunità offerte dal mondo online, come l’apprendimento, la creatività e la comunicazione, riducendo al minimo i rischi”. Le linee guida contengono raccomandazioni per ridurre le pratiche che possono stimolare comportamenti di dipendenza, misure di contrasto al cyberbullismo, all’esposizione ai contenuti nocivi, al contatto indesiderato da parte di estranei. Sono il frutto di un processo fatto di seminari, il coinvolgimento di esperti e una consultazione pubblica mirata. Invece il prototipo dell’app di verifica dell’età e di facile utilizzo ed è rispettosa della privacy, pur permettendo di dimostrare l’età dell’utente. Dovrà essere ulteriormente testata e personalizzata in collaborazione con gli Stati membri, le piattaforme online e gli utenti finali. L’Italia, insieme a Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, sarà tra i primi Paesi a collaborare con la Commissione per l’implementazione.

