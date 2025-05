Leone XIV: l’atto di obbedienza di 12 rappresentanti del popolo di Dio

Sono 12 i rappresentanti di tutte le categorie del popolo di Dio, provenienti da varie parti del mondo, chiamati a compiere l’atto di obbedienza al nuovo Pontefice, prima dell’omelia di Leone XIV durante la messa di inizio pontificato in piazza San Pietro. Tra loro, tre cardinali, uno per ogni Ordine di appartenenza (vescovi, presbiteri e diaconi): Leo, Spengler e Ribat. Ad essi si aggiungono un vescovo, mons. Luis Alberto Barrera, un presbitero, un diacono e due religiosi: suor Oonah O’Shea, presidente dell’Unione internazionale delle superiore maggiori, e padre Arturo Sosa, presidente dell’Unione superiori generali. Completano la lista una coppia di sposi e due giovani. Al termine della messa, il Regina Caeli sarà recitato in piazza, dopodiché il Papa rientrerà in basilica per il saluto delle delegazioni, all’Altare della Confessione.

