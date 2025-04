Tv2000, domenica 6 aprile alle ore 10.30, trasmette in diretta da Piazza San Pietro la messa in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità, presieduta da mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo.

