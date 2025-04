Il Ponte d’Oro: la luce della Pasqua nella rivista missionaria per ragazzi. Esperienze da Thailandia, Guatemala e Brasile

Nel mese in cui si celebra la Risurrezione di Gesù, la rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro” edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it) è dedicata alla luce. “Quella della speranza, protagonista di tanti racconti, ma anche quella della Via Lucis, alla quale è dedicato il dossier centrale”, spiegano dalla redazione. “Si tratta di una celebrazione che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più in alcune diocesi o parrocchie, da vivere durante il Tempo di Pasqua. Al centro di questo cammino non c’è la Passione di Gesù (come accade nella Via Crucis), ma la sua Risurrezione. E la luce che ne scaturisce”. Nel numero il cui titolo di copertina recita “Segui la luce”, la speranza della rinascita fa da filo rosso in varie rubriche che conducono in giro per il mondo: dalla Thailandia, dove le attività proposte dalla Pontificia opera dell’infanzia missionaria sono anche per i bambini buddisti, al Guatemala da dove don Sabatino Perna, sacerdote della diocesi di Napoli, racconta di aver “scoperto la felicità nello sguardo di un bambino sdentato che gusta una caramella e negli occhi di una donna al capezzale del marito che invece di essere arrabbiata per non avere niente, nella sua povertà disarmante prega e ringrazia il Signore per averci condotto lì in tempo”.

E poi c’è la speranza di una vita sempre più dignitosa per i catadores (cioè i raccoglitori di rifiuti) di Marcos Moura, alla periferia di Santa Rita (Brasile). Tra le rubriche l’“Intervista impossibile” al diritto all’istruzione, sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione universale dei Diritti umani, che rende possibile l’uguaglianza tra le persone sin dall’età infantile. E i fumetti dedicati a san Leonardo da Porto Maurizio, colui che ha diffuso la pratica della Via Crucis in tutte le chiese.

