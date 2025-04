Libri: Roma, il 9 aprile la presentazione del volume “vocazioni felici”, di Chiara d’Urbano

“Parlare di vocazioni e alle vocazioni significa farsi vicino alle gioie e alle sofferenze di un servizio spesso non apprezzato. Eppure il mondo ha bisogno di sentir parlare di Dio, di incontrare e riconosce i testimoni di un amore che include, che perdona, che non delude, che non segue le mode del tempo. L’Amore per sempre e per tutti, tutti, tutti”. lo scrive Papa Francesco, nella prefazione al libro “Vocazioni felici. Integrare orientamento sessuale, affetti e relazioni” (Ed. San Paolo), curato dalla psicologa Chiara D’Urbano, consultrice del Dicastero per il Clero. Il volume sarà presentato mercoledì prossino, 9 aprile, alle 17 nella Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense. All’evento – informano i promotori – interverranno il card. Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma; il card. Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero per il Clero; il vescovo Michele Di Tolve, rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore, e suor Alice Callegari, delle Figlie della Chiesa. Modererà l’incontro Alessandro De Carolis, giornalista vaticanista. Sarà presente l’autrice. Il testo, spiega l’autrice, “si rivolge a uomini e donne, che vogliono vivere la loro vocazione in modo autentico e felice. È possibile la felicità in ambito vocazionale? Certamente. E il benessere, la felicità passano attraverso il riconoscimento dell’umanità di sacerdoti, religiose e religiosi, e l’integrazione del mondo dei sentimenti e degli affetti, al di là dell’orientamento eteroaffettivo e omoaffettivo. Non è l’orientamento sessuale, infatti, la questione centrale, ma l’integrazione affettiva. La pratica psicologica, la letteratura scientifica, l’esperienza di formatori e formatrici, e infine la testimonianza diretta di sacerdoti e religiose, aprono la via, come questo libro documenta, a una visione positiva, di fatto più evangelica e più vera sul tema vocazionale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /