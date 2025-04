Carlo Acutis: “Il potere dell’amicizia”, un libro illustrato per far conoscere ai ragazzi il santo adolescente

“Carlo Acutis era un ragazzo come tanti, ma la sua storia è diventata un esempio per moltissimi suoi coetanei. E ora è santo”. Attorno al ragazzo milanese che sarà proclamato santo a fine mese, al Giubileo degli adolescenti, si è mobilitato il mondo dell’editoria cattolica. È annunciata per il 24 aprile la pubblicazione di “Carlo Acutis e il potere dell’amicizia”, volume a marchio In Dialogo (edizioni Azione cattolica Ambrosiana e Diocesi di Milano) firmato da Maria Teresa Antognazza e illustrato da Bruno Dolif. “In tempi non sospetti, e ben prima della decisione del Papa di proclamarlo santo, accostare e raccontare la figura di Carlo Acutis è stato estremamente interessante”, afferma Antognazza, giornalista professionista, responsabile editoriale di Itl Libri. “Era una ventata d’aria fresca sul mondo degli adolescenti e mostrava che una vita piena di passioni tipiche dei ragazzi, dai videogiochi al pc, unita al gusto delle cose belle, alla gentilezza e attenzione nei rapporti personali più semplici è un’autentica via di felicità e quindi di santità”.

Acutis, si legge nel libro, “nato in una famiglia torinese dell’alta borghesia, residente a Milano, avrebbe potuto vivere una vita agiata, ma Carlo è sempre sembrato puntare ad altro. Ha fatto della semplicità il suo programma di vita: gentile con tutti, generoso, sempre pronto ad aiutare chi era nel bisogno… Grande appassionato ed esperto di informatica, ha vissuto con entusiasmo il rapporto con gli altri e ha fatto dell’amicizia con Gesù il suo punto di forza”.

L’illustratore, Bruno Dolif, è autore dei fumetti della rivista “Fiaccolina” del seminario arcivescovile di Milano e di “Clackson” del Seminario diocesano di Bergamo. Ha illustrato, fra l’altro, libri per ragazzi su san Francesco e Armida Barelli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /