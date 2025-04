Giubileo 2025: Pisa, a Palazzo Toniolo la mostra fotografica “Prigionieri” di Valerio Bispuri

(Foto Valerio Bispuri)

È in programma dal 12 al 29 aprile a Palazzo Toniolo (Piazza Toniolo 4) a Pisa la mostra fotografica “Prigionieri” di Valerio Bispuri, fotoreporter di fama internazionale. L’esposizione – a ingresso gratuito – sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16 alle 19 e la domenica anche al mattino, dalle 10 alle 13.

Attraverso 33 scatti in bianco e nero, Bispuri racconta la quotidianità dentro alcuni dei principali istituti penitenziari italiani – Regina Coeli (Roma), Poggioreale (Napoli), l’Ucciardone (Palermo), il Carcere di Bollate (Milano), San Vittore (Milano), la Giudecca (Venezia), il Carcere di Capanne (Perugia), Rebibbia femminile (Roma) e Colonia Penale di Isili (Sardegna) – restituendo un racconto visivo autentico della vita dei detenuti e delle detenute: fatta di attese, solitudini, relazioni, ma anche dignità e umanità.

La mostra si snoda negli ambienti della biblioteca della Fondazione Toniolo, tra le sale di consultazione e la Casa Museo del beato Toniolo. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo nell’ambito del Giubileo della Speranza e delle celebrazioni per il 180° anniversario della nascita del beato Giuseppe Toniolo, con il sostegno di Fondazione Pisa che da anni ha attenzione verso il tema della vita carceraria, e sostiene con un contributo l’iniziativa; e con il supporto di Fondazione Cif, The Wide Factory, Impegno e Futuro e Radio Incontro Pisa. Il progetto “Prigionieri” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Società della Salute Zona Pisana.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 11 aprile, alle ore 16, prima all’auditorium di Palazzo Blu (Via Pietro Toselli 27), con una conferenza pubblica dal titolo “Realtà e sfide del sistema carcerario italiano” dove interverranno Andrea Maestrelli, presidente della Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, Valentina Bonini, docente di Diritto processuale all’Università di Pisa, Mauro Palma, presidente dell’”European Penological Center” dell’Università Roma Tre, Salvatore Nasca, dirigente dell’esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, Valerio Bispuri, fotoreporter e autore della mostra.