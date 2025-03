Diocesi: Vercelli, dal 25 marzo torna il ciclo di incontri online “Autori e valori” con un’edizione dedicata a giustizia penale e misure detentive

“Ricucire – Passi di riconciliazione”. Questo il titolo della quinta edizione del ciclo di incontri online “Autori e valori” promossi dalla Pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Vercelli, con la compartecipazione dell’Università del Piemonte Orientale. A partire dal 25 marzo, e fino al 13 maggio, sono in programma ogni martedì otto incontri consecutivi per ritrovare insieme il gusto della lettura, della letteratura, ma anche della riflessione, del dialogo e dei grandi principi etici. L’orizzonte scelto quest’anno – si legge in un comunicato – è quello della giustizia penale e delle misure detentive. La riflessione intorno a testi di grandi classici si alternerà alla presentazione di esperienze di chi opera nel mondo carcerario e al dialogo suggerito da recenti saggi, nell’intento di presentare vie di collegamento tra il “dentro” e il “fuori”, e di riproporre ripartenze, passi di riconciliazione, nuove possibilità oltre il reato. Il ciclo – con diretta su piattaforma Zoom dalle 21 – inizierà con una riflessione su Cesare Beccaria e il suo “Dei delitti e delle pene”, considerato come il testo fondatore del garantismo penale. A guidare i partecipanti attraverso le luci e le ombre di questo classico saranno Gabriella Silvestrini, docente di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo, e Giulia Zanardi, studentessa del corso di laurea in Filosofia e comunicazione. L’intervento di Pietro Oddo, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà (Città di Vercelli), consentirà di iniziare a riflettere sul tema dei diritti e del carcere oggi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /