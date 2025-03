Settimane sociali: il 28 marzo incontro online per presentare la scheda metodologica “L’alfabeto della partecipazione”

Verrà presentata in un incontro online in programma nel pomeriggio di venerdì 28 marzo la scheda metodologica “L’alfabeto della partecipazione” nel solco delle iniziative avviate con la 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia svoltasi nel luglio scorso a Trieste. Al webinar, dalle 17.30 su piattaforma Zoom, interverranno Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, Gabriella Calvano, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, e Alessandro Svaluto Ferro, direttore della Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Torino. La scheda, si legge in una nota, è dedicata a percorsi di formazione sociopolitica rivolti ai giovani delle scuole superiori e dei gruppi giovanili di parrocchie, associazioni e movimenti; ed è stata concepita per offrire “preziose indicazioni per coinvolgere i giovani, partendo dai loro linguaggi ed esperienze, valorizzando la democrazia come spazio di dialogo, educando al pensiero critico e stimolando consapevolezza e partecipazione attiva nella vita sociale e politica”. L’incontro online – conclude la nota – sarà un’occasione importante per confrontarsi sulle metodologie proposte e su come accompagnare efficacemente i giovani alla scoperta della dimensione sociale e politica della loro fede, inserendo percorsi modulari e flessibili nelle attività scolastiche, associative e parrocchiali già esistenti.

