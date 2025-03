Vittime innocenti mafie: card. Zuppi (Cei), “la privazione della libertà non può mai significare rinuncia alla dignità”

(Foto La Sapienza)

All’Università Sapienza di Roma, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è svolto ieri un programma di iniziative su legalità, solidarietà e salute. Nell’ambito del progetto di ateneo “Orientare alla legalità: Sapienza contro le mafie”, l’Aula magna ha ospitato lo spettacolo “Aspide: Gomorra in Veneto” e il concerto dell’orchestra infantile e giovanile “Musica libera tutti” di Scampia. Il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha incontrato i giovani orchestrali e ha tenuto una conferenza sul tema della detenzione femminile, sottolineando come “la privazione della libertà non può mai significare rinuncia alla dignità”. La rettrice Antonella Polimeni ha affermato: “La grande partecipazione conferma la vitalità della nostra comunità universitaria. Le università hanno la responsabilità sociale di promuovere e sostenere iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare valori condivisi quali legalità, salute e solidarietà”. Durante la giornata si sono svolte visite mediche e screening gratuiti, vaccinazioni e consulti specialistici grazie alla collaborazione di Sapienza Salute, Policlinico Umberto I, Asl, associazioni e volontari.