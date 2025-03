Giubileo 2025: Loreto, domani celebrazione con i catechisti delle Marche

Sarà dedicato a “Una speranza da vivere e da raccontare” il Giubileo regionale dei catechisti marchigiani in programma domenica 23 marzo a Loreto. La giornata, organizzata dall’Ufficio catechistico regionale, prenderà il via alle 9.30 con la preghiera guidata da mons. Fabio dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto. Alle 10.15 mons. Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, approfondirà il tema “Pellegrini di speranza: quali piste si aprono per chi trasmette la fede in una comunità cristiana?”. Dopo il pranzo, è in programma, alle 14.30, la tavola rotonda “È appena l’aurora. Orizzonti di speranza per la catechesi?” con alcune figure della Chiesa marchigiana impegnate nella trasmissione della fede. Alle 17 il Giubileo regionale si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta, nella basilica superiore, da mons. Franco Manenti, vescovo di Senigallia e delegato per la Catechesi della Conferenza episcopale marchigiana.

