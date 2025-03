Giornata mondiale acqua: Assisi, al Sacro Convento due eventi su ecologia integrale e accesso alla risorsa idrica

Nella Giornata mondiale dell’acqua, dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi arriva un nuovo messaggio per l’ecologia integrale con due eventi dedicati alla cura del creato. È in corso nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso il convegno “Scienza e fede per la cura della casa comune”, promosso dal Cortile di Francesco e Arpa Umbria. “Prendere coscienza del cambiamento climatico spetta all’uomo: è il primo passo per poter fare qualcosa. Il singolo può fare molto, ma allo stesso tempo è necessario fare comunità”, ha affermato il fisico del clima Antonello Pasini, che ha aggiunto: “Grazie alla Laudato si’, papa Francesco ci ha dato il linguaggio per discutere di transizione energetica e cambiamento climatico”. Ha poi ricordato che “avere cura dell’ambiente, dei poveri e della fraternità significa avere cura della conversione ecologica, culturale ed economica che siamo chiamati a portare avanti”. Alla Sala stampa del Sacro Convento si è svolto anche l’incontro “Assisi 2025. L’acqua come strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli”, organizzato da Ab Aqua. “Il problema di cui stiamo pagando le conseguenze è la totale assenza di visione. È la relazione umana che rende il cuore universale nei confronti di tutto il creato”, ha detto mons. Vincenzo Paglia. Fra Marco Moroni ha ricordato che “i quattro termini utilizzati da Francesco per descrivere l’acqua nel Cantico delle Creature – utile, umile, preziosa, pura – sottolineano come questa sia un bene prezioso da non svendere”.

