Papa al Gemelli: Libera Lazio, “ti abbracciamo con affetto confidando in una piena guarigione”

“Come Libera ci sentiamo parte di quella moltitudine di persone, credenti e non credenti, che in ogni parte del mondo stanno abbracciando Papa Francesco con affetto e gratitudine confidando in una sua pronta guarigione”. Lo scrive in una nota Gianpiero Cioffredi, referente Libera Lazio, evidenziando che il pontificato di Francesco “rappresenta per tutte le persone di buona volontà un faro morale e spirituale di cui oggi più che mai l’umanità ha bisogno per illuminare di speranza un mondo attraversato da disuguaglianze e guerre”. Papa Francesco ha “più volte – scrive Cioffredi – espresso con “gesti concreti apprezzamento per il lavoro” di Libera e di don Luigi Ciotti sottolineando “l’importanza della legalità e della giustizia in una società che spesso si trova a dover affrontare le tenebre delle mafie, della corruzione e delle ingiustizie. Oggi più che mai ci sentiamo in comunione con il Papa che condivide con trasparenza, umiltà e umanità la sua condizione di fragilità. Ci uniamo alla meravigliosa e universale catena di preghiera affinché il Vescovo di Roma possa tornare presto nel pieno esercizio del suo ministero – conclude – caratterizzato dalla luminosa testimonianza della pace e della giustizia. Caro Papa Francesco ti vogliamo bene”.

