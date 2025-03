Diocesi: Otranto, stasera a Martano una conferenza sulla Sindone. Dal 23 al 31 marzo la mostra “Voi, chi dite che io sia?”

La parrocchia Maria Santissima Assunta a Martano, nella diocesi di Otranto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, promuove la mostra sulla Sindone “Voi, chi dite che io sia?”, visitabile dal 23 al 31 marzo presso la chiesa – centro culturale “Santi Medici” in piazza Caduti.

La mostra offrirà informazioni sulla storia, scienza e iconografia in 22 pannelli, copia del telo sindonico in scala 1:1.

La mostra sarà introdotta dalla conferenza “La Sindone: specchio del Vangelo e provocazione all’intelligenza”, tenuta stasera, alle 19,30, Bruno Barberis, sindonologo di fama internazionale, alle ore 19.30 nella chiesa madre di Martano.

La mostra sarà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e sarà affiancata da una serie di altri eventi.

