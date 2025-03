Ambiente: Cortile di Francesco, la presentazione della prima Giornata nazionale del riciclo della carta avverrà ad Assisi

(Foto Sala Stampa Sacro Convento Assisi)

Si è svolta questa mattina, presso la Sala stampa della Camera dei deputati a Roma, la conferenza stampa di presentazione della proposta di istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. L’iniziativa, il cui iter legislativo è già in corso, è stata presentata in occasione della 31a Giornata mondiale del riciclo e verrà istituita il 18 settembre.

Come annunciato, se l’iter della legge rispetterà i tempi previsti, la presentazione della prima Giornata nazionale avverrà ad Assisi, nell’ambito del Cortile di Francesco, l’evento culturale organizzato dalla comunità dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. In ogni caso, il Cortile rappresenterà l’occasione per fare il punto sulla proposta ed i temi ad essa correlati.

Alla conferenza stampa, moderata da Gianni Todini, direttore di Askanews, hanno preso parte Massimo Milani, segretario dell’VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici e promotore dell’iniziativa; Luca Proietti, direttore generale per Economia circolare e Bonifiche del Mase; Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco; fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento; Massimo Medugno, direttore generale di Assocarta, Federazione Carta e Grafica.

“San Francesco – ha dichiarato fra Giulio Cesareo – è una persona religiosa dal grande valore spirituale. Proprio questo ci permette di scoprire come la sua figura, valori e convinzioni – al di là dell’aspetto confessionale – hanno ricadute sulla cultura, sulla socialità e sul nostro modo di vivere insieme. Noi frati, seguaci e figli di Francesco, cerchiamo di portare avanti questa sua missione religiosa, ma anche sociale. Noi amiamo parlare di fraternità: per Francesco, la fraternità è una responsabilità sociale e civile, che ci spinge a costruire insieme il bene comune”.

Fra Cesareo ha aggiunto: “Ci sembra quindi molto bello che il Cortile di Francesco sia la casa di questa iniziativa della Giornata nazionale. Se da un lato il riciclo della carta è un segno positivo di una sensibilità forte nel nostro Paese, i fatti di cronaca ci confermano che non c’è niente di assodato nella storia dell’umanità: tutto ciò che di bene si conquista può essere dimenticato. Celebrare questa Giornata vuole essere perciò un modo per coltivare questa attenzione perché divenga un patrimonio culturale consolidato. La nostra comunità è felice di poter dare un contributo semplice, fraterno, che nasce da Francesco, per il bene comune del Paese”.