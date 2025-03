Giornata servizio sociale: Rosina (Cnoas), “siamo dove dobbiamo essere, con chiunque ci chieda aiuto”. Il 20 e 21 marzo incontro nazionale ad Agrigento

“Rispondiamo a chi, provocatoriamente e spesso con arroganza, per interesse politico o di parte, per distrarre da proprie mancanze, per semplice ignoranza, chiede su media di ogni tipo e da scranni che noi non occupiamo: ‘Ma dov’erano gli assistenti sociali?'”. Parla Barbara Rosina, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine assistenti sociali (Cnoas) nella Giornata mondiale del servizio sociale (Wswd 2025) che si celebra oggi in tutto il mondo, presentando il video realizzato per illustrare l’attività, spesso nascosta e silenziosa, ma fondamentale, degli assistenti sociali.

“Siamo dove dobbiamo essere – prosegue la presidente -, siamo dovunque la nostra professione ci destina e con chiunque arriva davanti a noi, magari dopo aver trovato disinteresse e porte chiuse come dicono le voci delle e degli assistenti sociali che abbiamo raccolto in un video. Eccoci, per “Rafforzare la solidarietà intergenerazionale per un benessere duraturo” in una due giorni, il 20 e il 21, ad Agrigento, Capitale italiana della cultura, perché il sociale è cultura”. Per l’occasione Agrigento vedrà oltre 750 assistenti sociali provenienti da tutta la Sicilia e da ogni regione d’Italia che si sono dati appuntamento per discutere di solidarietà e inclusione e celebrare l’evento nazionale del Wswd 2025, Giornata mondiale del servizio sociale, che ricorre oggi in tutto il mondo. La due giorni organizzata dal Consiglio regionale dell’Ordine Sicilia nel trentennale dalla nascita, insieme al Consiglio nazionale e alla Fondazione nazionale, sarà trasmessa anche su piattaforma Zoom per i quasi 48mila assistenti sociali italiani. Ad aprire i lavori di entrambe le giornate saranno la presidente nazionale Rosina, la presidente della Fondazione nazionale degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia, e il presidente del Consiglio regionale dell’Ordine della Sicilia, Giuseppe Ciulla.

WSWD2025: ecco dove sono le e gli assistenti sociali italiani – YouTube