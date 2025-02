Papa al Gemelli: mons. Antonazzo (Sora), domenica preghiera comunitaria al santuario della Madonna di Canneto

“Stiamo vivendo giorni di trepidazione per le condizioni di salute del nostro Santo Padre. Papa Francesco. Credenti e non credenti sono uniti da un comune afflato di gratitudine per il suo servizio alla Chiesa e al bene sociale dell’umanità, nell’intento ininterrotto di promuovere la pace e la giustizia in ogni parte del mondo. Tutti, nessuno escluso, siamo debitori di tanto amore soprattutto verso i più fragili e gli esclusi, i poveri e i malati”. Lo scrive, in una nota, il vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo invitando la “famiglia diocesana a stringersi spiritualmente intorno al Santo Padre”, nella Basilica-Santuario regionale della Madonna di Canneto domenica prossima, 2 marzo, alle ore 15.45 per la preghiera comunitaria del Santo Rosario. “Chiediamo al Signore, attraverso la materna intercessione di Maria – scrive il presule – di concedere al Santo Padre la grazia dell’affidamento sereno e fiducioso alla benevolenza di Dio, nel pieno compimento della Sua volontà. Ci faremo Pellegrini di speranza per implorare dal Signore il ritorno del Papa, superata la prova della sofferenza, alla sua consueta attività pastorale”.

