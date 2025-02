Diocesi: Palermo, si apre il processo per la canonizzazione di p. Matteo La Grua

Inizia a Palermo il processo diocesano per la canonizzazione di padre Matteo (Gregorio) La Grua, frate minore conventuale, il quale sarà all’attenzione di un apposito Tribunale diocesano che esaminerà, secondo canoni e precise procedure ecclesiastiche, la vita, le virtù eroiche, la fama e i segni di santità della suddetta figura del religioso. La sessione di apertura ufficiale del processo diocesano, che sarà presieduta da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, si terrà lunedì 3 marzo alle ore 12, presso la Sala Lavitrano del Palazzo arcivescovile di Palermo. Durante la Sessione presteranno giuramento i componenti del Tribunale Ecclesiastico diocesano e la vicepostulatrice Maria Lo Presti.

P. Matteo La Grua nacque a Castelbuono il 15 febbraio 1914. Entra nel Seminario dei Frati minori conventuali di Montevago (Agrigento) il 28 ottobre 1926, ha compiuto gli studi ginnasiali. Ha emesso i voti temporanei nell’Ordine dei Frati minori conventuali il 4 ottobre 1930 ed i voti solenni a Roma, presso il Collegio Serafico, il 19 marzo 1935. Compiuti gli studi liceali e filosofici a Palermo e gli studi teologici a Roma alla Pontificia Facoltà di S. Bonaventura, si è laureato in S. Teologia nel 1940. Ha ricevuto l’Ordinazione sacerdotale a Roma il 25 luglio 1937. È stato Ministro provinciale della Sicilia dal 1952 al 1958, vicario episcopale e presidente del Tribunale ecclesiastico diocesano dal 1952. Il 10 ottobre 1975, il card. Salvatore Pappalardo gli affidò il mandato di guidare il popolo dei carismatici di Palermo e da quello stesso anno, servì il Gruppo Maria del Rinnovamento nello Spirito presso la chiesa del S. Cuore della Noce movimento di preghiera nato nel ‘67 in seno alla Chiesa cattolica e fiorente a Palermo dal ’75. È stato il fondatore del Centro “Gesù Liberatore” e dell’omonima Fondazione al Fondo Margifaraci a Palermo. Da quell’anno fino al giorno del suo decesso, avvenuto il 15 gennaio 2012, all’età di 97 anni, p. La Grua si è speso per il popolo di Dio accogliendo tutti coloro che, malati nel corpo o nello spirito, bussavano alla sua porta del cortile. È stato riconosciuto come uno tra i più importanti esorcisti italiani del XX secolo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /