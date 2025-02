Giubileo: Istituto socio culturale “Nicolò Rezzara”, sabato a Vicenza un incontro per “scoprire un evento secolare”. Interviene il vescovo Brugnotto

Ci sarà anche il vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, con un suo contributo sabato 1° marzo, dalle 9.30 alle 12.30, all’Istituto socio culturale “Nicolò Rezzara” di Vicenza, in contrà delle Grazie 14 (ingresso da via della Racchetta), per l’incontro dal titolo “Giubileo e giubilei, scoprire un evento secolare”, organizzato dall’Istituto Rezzara con La voce dei Berici, Radio Oreb e Ucsi Veneto. Si parlerà della storia dei giubilei, del diritto canonico e dei perché dell’indizione; del Giubileo e dei riflessi sulla storia dell’arte e della città di Roma, con una originale lettura artistica da parte di Mario Guderzo. Interverranno Gianpietro Olivetto, giornalista professionista, già redattore capo in Rai, inviato, vaticanista, autore di un libro sulla storia dei Giubilei; il vescovo Brugnotto, già docente di Diritto canonico alla Facoltà teologica del Triveneto. Particolarmente attento alle problematiche sociali, illustrerà gli aspetti religiosi del Giubileo. E Mario Guderzo, storico dell’arte, docente, già direttore della Gipsoteca canoviana di Possagno. L’incontro è aperto al pubblico; fornisce crediti formativi ai giornalisti e ai docenti di religione.

