Risparmio energetico: Festival della Scienza, attività gratuite per scuole e famiglie per “M’illumino di meno”

Anche quest’anno il Festival della Scienza aderisce all’edizione 2025 di “M’illumino di meno”, in calendario domenica 16 febbraio, con tre attività didattiche gratuite per insegnanti e famiglie sul tema dello spreco energetico nel fast fashion e del riuso degli abiti, disponibili online su festivalscienza.it. Promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, la campagna “M’illumino di meno” è anche Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Per celebrare questa iniziativa, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, il Festival della Scienza mette a disposizione di insegnanti e famiglie tre nuove attività didattiche facilmente replicabili in classe o a casa. “Siamo felici di aderire per il terzo anno consecutivo a ‘M’Illumino di meno’ – afferma Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – perché coinvolgere attivamente il pubblico è il modo migliore per avvicinare le persone, soprattutto più giovani, a temi di essenziale importanza come la sostenibilità e il risparmio energetico. La campagna che Caterpillar porta avanti in modo efficace da oltre vent’anni è importante perché dimostra che, con piccole azioni quotidiane, si può davvero fare la differenza. Le attività didattiche che abbiamo preparato seguono gli stessi principi, cercando di focalizzare l’attenzione sul tema di quest’anno, lo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti”.

Le tre attività didattiche proposte dal Festival della Scienza, disponibili gratuitamente su festivalscienza.it, consistono nell’utilizzo di vecchi indumenti facilmente reperibili in casa per scoprire che cosa sono l’induzione elettrostatica, la cromatografia e la tensione superficiale dell’acqua. Grazie a schede con istruzioni dettagliate e a video tutorial, è possibile replicare le attività in classe o a casa, per far divertire bambine e bambini e, contemporaneamente, introdurre argomenti scientifici cari al Festival e a tutta la comunità di “M’illumino di meno”.

È inoltre ancora aperto il percorso di avvicinamento al Festival della Scienza 2025, con la Call for Proposal per la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidati a comporre il programma della ventitreesima edizione della manifestazione, in programma a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre 2025. La scadenza per inviare i progetti è lunedì 17 febbraio 2025. Ulteriori dettagli su https://www.festivalscienza.it/call-2025.

