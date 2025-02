Giubileo 2025: Musal, tre itinerari e una mostra per vivere l’Anno Santo con il beato Giovanni Paolo

Tre proposte per vivere il Giubileo della speranza nel segno del beato Papa Luciani. “Nell’Anno Santo indetto da Papa Francesco – dice Loris Serafini, direttore del Musal-Museo Albino Luciani – siamo molto felici e orgogliosi di presentare tre proposte di itinerari che permetteranno a tutti di visitare i luoghi dove è vissuto il beato papa Giovanni Paolo I, ma non solo. Se con ‘Dalle Dolomiti alla Cattedra di Pietro’ e ‘Il Papa delle Dolomiti’ i protagonisti saranno infatti i paesi, le città e i santuari cari a Luciani, con l’itinerario Il Giubileo dei Pontefici sarà invece possibile visitare anche i luoghi degli altri quattro pontefici italiani che hanno guidato la Chiesa nel 19° secolo”.

“Dalle Dolomiti alla Cattedra di Pietr”o è la proposta di itinerario ideale per chi rivivere le tappe fondamentali della vita di Papa Luciani: si parte infatti da Canale d’Agordo, paese dove nacque il 17 ottobre 1912, passando poi per tutti quei luoghi che segnarono la sua carriera ecclesiastica guidata dalla Provvidenza. Ecco quindi le tappe di Feltre (sede del Seminario), Belluno e Agordo, prima di raggiungere Vittorio Veneto, dove fu vescovo, e Venezia che guidò per 9 anni come patriarca. E infine Roma e Città del Vaticano: qui Luciani venne eletto Papa il 26 agosto 1978 e visse i suoi ultimi giorni fino al 28 settembre, quando si spense dopo appena 33 giorni di pontificato.

Al centro della proposta “Il Papa delle Dolomiti” sono invece i santuari legati al beato Papa Giovanni Paolo I: “Ripercorreremo insieme il cammino che Papa Luciani ha intrapreso, sin da piccolo, visitando e soggiornando nei luoghi di fede delle sue amate Dolomiti”, sottolinea Serafini. Queste le tappe previste: Canale d’Agordo (Belluno), Pietralba (Bolzano), San Romedio (Trento), Pinè (Trento), Trento e Bressanone (Bolzano).

Il terzo itinerario proposto si intitola invece “Il Giubileo dei Pontefici” e coinvolge due regioni, il Veneto e la Lombardia. Un percorso che porterà i pellegrini nei paesi nativi dei Papi italiani del 1900: da Riese Pio X, dove nacque San Pio X (Treviso), il primo Papa moderno, fino a Canale d’Agordo (Belluno), paese natale di Papa Giovanni Paolo I. Sono invece in Lombardia le altre tappe di questo itinerario: Desio (Monza – Brianza) con Papa Pio XI, il Papa della conciliazione; Sotto il Monte (Bergamo), con San Giovanni XXIII, il Papa Buono, e Concesio (Brescia), paese dove venne alla luce San Paolo VI, il primo Pontefice a compiere viaggi apostolici. Un itinerario che permetterà a tutti di visitare questi piccoli centri della provincia italiana dove nacquero e vissero i loro primi anni cinque importanti Pontefici del secolo scorso.

“I tre pellegrinaggi proposti dal Musal e dalla Fondazione Papa Luciani Onlus per il Giubileo 2025 sono un’occasione per vivere questo Anno Santo nel segno del beato Papa Giovanni Paolo I – conclude Loris Serafini – e per visitare i luoghi a lui cari”.

Tra gli eventi speciali previsti in occasione di questo Anno Santo, l’Associazione Rivela, con la collaborazione della Fondazione Papa Luciani Onlus e la Camera di Commercio di Treviso- Belluno, organizzerà una mostra itinerante dedicata alla valorizzazione della figura del beato Giovanni Paolo I. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione www.rivela.org e sui canali istituzionali della Fondazione Papa Luciani.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /