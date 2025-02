Fede e cultura: Milano, martedì 18 febbraio al via alla rassegna “Laudato si’, mi’ Signore – Incontri con la spiritualità di Francesco d’Assisi”

Nel 1224 un Francesco d’Assisi malato, senza più forze, con la vista e la voce sempre più fievoli, affida il suo ultimo pensiero a una poesia, una sorta di testamento spirituale che unisce la lode al Creatore a quella per le creature. Lo detta ai suoi perché lo cantino, lo portino con sé i frati, la offrano a se stessi e al mondo. A distanza di 800 anni, quelle parole continuano a essere un “testo-fiaccola” da passarsi in giro per le strade, un “testo-respiro” da condividere nei momenti belli e in quelli difficili, un inno alla sorellanza e alla fraternità cosmica, un invito a riconoscere la sinfonia del Creato e il canto che vibra nel cuore di ognuno di noi.

Saranno questi i temi su cui il poeta Davide Rondoni, autore del libro “Vivere il Cantico delle creature” insieme al monaco Guidalberto Bormolini per i tipi delle Edizioni Messaggero Padova, martedì 18 febbraio, alle ore 18, alla Fondazione Ambrosianeum (Sala Falck) a Milano, dialogherà con il giornalista Alessandro Zaccuri, direttore della Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano. L’ingresso è gratuito su prenotazione su Eventbrite.

L’evento dà il via alla rassegna “Laudato si’, mi’ Signore – Incontri con la spiritualità di Francesco d’Assisi” che si svolgerà a Milano fino all’11 marzo, in collaborazione con Edizioni Messaggero Padova, Edizioni Biblioteca Francescana, Edizioni San Paolo, TS Edizioni. Gli incontri sono inseriti nel progetto Frate Francesco 2023-2026.Centenari Francescani in Lombardia.

Il libro della casa editrice padovana, grazie all’originalità e all’attualità delle riflessioni degli autori, accompagna i lettori dentro al Cantico di fratello Sole e sorella Luna per svelare la “spiritualità cosmica e cristiana di san Francesco”, come recita il sottotitolo. “Vivere il Cantico delle creature” (ed. Emp) è diviso in tre parti: la prima riporta il testo del Cantico delle creature illustrato da Luca Salvagno, la seconda è affidata a Guidalberto Bormolini (“La sinfonia del cosmo e il canto del cuore”), la terza a Davide Rondoni (“La voce del Cantico, la voce di chi”).

