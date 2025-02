Ambiente e società: Edizioni Messaggero Padova, in libreria “Acqua” di Simone Morandini

(Foto Edizioni Messaggero Padova)

Un viaggio per acque, navigando tra discipline diverse ‒ fisica, ecologia, religione, economia ‒ per ripensare l’acqua, per ritrovarne la forza simbolica e la potenza vitale attraverso le pagine di un libro. È questo il senso di “Acqua” di Simone Morandini per i tipi delle Edizioni Messaggero Padova, il nuovo manualetto della collana “Parole allo specchio”. Nel tempo di crisi socio-ambientale che chiamiamo Antropocéne è essenziale ripensare l’acqua, per ritrovarne la forza simbolica e la potenza vitale, per lasciarci ispirare a nuovi stili di vita.

“L’acqua è una sostanza fisica di cui è intessuta la nostra vita personale e sociale, è una parola che pervade il nostro dire, è un simbolo potente che spesso viene utilizzato per riferirsi alla realtà di Dio. In questo breve testo ho provato a giocare con le diverse dimensioni dell’acqua e quindi ho intrecciato i linguaggi della scienza e quelli della storia, quelli dell’economia e quelli della teologia – racconta l’autore nel booktrailer sul sito dell’editore –. Ho accostato le proprietà di H₂O, a quelle della lode per Sora Acqua di Francesco d’Assisi; una navigazione articolata con diverse età, nella quale ci scopriamo davvero immersi nell’acqua, condizione della vita biologica, ma anche elemento determinante della vita associata, per le forme della convivenza. Interessa la struttura delle città e dei vissuti personali, coinvolge i temi ecologici e quelli della giustizia. Perché di acqua si vive e di acqua purtroppo si muore: ci sono tante storie che lo testimoniano. Penso a quelle delle zone desertificate a causa del riscaldamento globale, e alle tante città investite da fenomeni meteorologici estremi. Penso alle narrazioni dei migranti che spesso neppure raggiungono quella sicurezza che cercavano al di là del Mediterraneo. Penso ancora alle Mamme No Pfas che lottano contro un inquinamento che ha devastato l’esistenza di molti. Un contesto molto ampio, quindi, dove possono acquistare una nuova freschezza le metafore che accostano la realtà dell’acqua alla dimensione del sacro, nelle diverse tradizioni religiose, con le relative scritture e pratiche, come il battesimo cristiano. L’acqua in qualche modo parla di Dio, sorgente d’acqua viva. Una parola polivalente, che è quasi essa stessa uno specchio”.

In programma la prossima settimana due presentazioni del libro. La prima, martedì 18 febbraio alle 17.30 su Zoom, con Simone Morandini dialogano Francesco Puma del Comitato di Pilotaggio Tavolo Contratti di Fiume, Paolo Rizzuto del Comitato di pilotaggio del Tndcf, Giorgio Osti dell’Università di Padova, Daniela Luise del Coordinamento Agende 21 locali. A introdurre la serata Matteo Mascia della Fondazione Lanza, che ha promosso l’incontro, con il saluto di Alberto Vela delle Edizioni Messaggero.

La seconda, dal vivo sempre con l’autore, sarà il 21 febbraio alle 19.30 ad Andria, nella Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Acquino”. Modera Silvana Campanile, responsabile della biblioteca.