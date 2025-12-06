Sanità: Roma, il 10 dicembre il convegno “Dignitas Curae” con il card. Zuppi

In occasione della IX Giornata dei poveri e a un anno dall’avvio del percorso giubilare, il 10 dicembre si terrà a Roma, presso l’Università Guglielmo Marconi (Aula Plinio), il convegno istituzionale “Dignitas Curae. Il volto della cura per la sanità del futuro” (ore 10 – 13). L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della sanità per un confronto sui modelli di cura del futuro, sulle nuove sfide in ambito cardiovascolare e infettivologico e sul ruolo della prevenzione e delle campagne di sensibilizzazione nella tutela della salute pubblica. La mattinata si articolerà in tre sessioni tematiche. Alla prima, “Il valore della cura: fede, scienza e prevenzione. Bilancio dell’anno giubilare”, interverranno fra gli altri il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; Mauro Cozzoli, professore emerito di teologia morale alla Pontificia Università Lateranense; mons. Rino Fisichella, pro prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione; Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento prevenzione ricerca emergenza sanitaria del ministero della Salute. Tra i relatori della seconda sessione, “Nessuno escluso: il dovere delle istituzioni nella tutela della salute e della dignità umana”, ci sarà Paola Binetti, presidente comitato scientifico Medicina e frontiere. Massimo Andreoni, professore emerito di malattie infettive Università Tor Vergata e membro Consiglio superiore di sanità, e Massimo Massetti, direttore Area cardiovascolare e cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs interverranno all’ultima sessione, “La prevenzione che salva: diagnosi precoce e trattamenti integrati”, con focus su patologie cardiovascolari.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /