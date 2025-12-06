Care robot: Scienza e Vita, in un video di tre minuti il focus del seminario di Subiaco sugli “umanoidi per la cura”

Promosso da Scienza&Vita, il seminario di studi “Care Robot. Umanoidi per la cura” ha riunito ai primi di ottobre esperti, professionisti e ricercatori per riflettere sul rapporto tra tecnologia, cura e dignità della persona. Ora il Centro studi presenta un video che raccoglie in tre minuti il focus del seminario, svolto a Subiaco nel Monastero di Santa Scolastica: un luogo dove tecnologia e umanità si sono incontrate, non come opposti, ma come compagni di viaggio.

Le immagini raccontano quanto condiviso in queste giornate: “la cura – spiegano da Scienza&Vita – nasce dall’incontro tra persone, e nessuna macchina potrà mai sostituirne la profondità. E’ un racconto breve ma intenso, per ricordarci che:

la tecnologia, quando usata in modo responsabile, può diventare un’alleata preziosa dell’essere umano, ma non può replicare il tocco, la presenza e la relazione”.

Il video – che si può vedere qui – è solo un assaggio, fanno sapere dal Centro studi; la prossima settimana verranno pubblicate sul sito di Scienza & Vita le video-relazioni complete del seminario, per offrire a tutti un’occasione di approfondimento su un tema sempre più centrale per il futuro della cura.

