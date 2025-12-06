Diocesi: Concordia-Pordenone, messa per il 60° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II

In occasione del 60° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, la Diocesi di Concordia-Pordenone celebrerà una messa l’8 dicembre, alle ore 11.30, nel Duomo Concattedrale San Marco a Pordenone. La celebrazione, rende noto la diocesi, sarà presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini. Il Concilio Vaticano II “rappresenta una svolta profonda nel cammino ecclesiale: un rinnovato impulso missionario, una visione più dialogica del rapporto con il mondo, l’attenzione alla dignità battesimale di tutti i fedeli e alla corresponsabilità nel popolo di Dio. Celebrare questo anniversario – spiega la diocesi in una nota – significa riscoprirne l’eredità e rilanciare l’impegno per una Chiesa sempre più sinodale, attenta ai segni dei tempi e vicina alle persone”.

