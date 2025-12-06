Coldiretti: Roma, 11 dicembre l’Assemblea nazionale

Il prossimo giovedì 11 dicembre si terrà a Roma l’Assemblea Nazionale di Coldiretti dal titolo “Questa non è l’Europa che vogliamo”. L’appuntamento è al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, (via XXIV Maggio 43), a partire dalle ore 10. Assieme al segretario generale e al presidente di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo e Ettore Prandini, l’evento vedrà la presenza di esponenti delle Istituzioni e del mondo economico e accademico. Tra i temi al centro, la crisi dell’Europa, tra deficit di legittimazione e pericoli di derive autocratiche, e i rischi per la sovranità alimentare del Continente e per i primati del cibo Made in Italy legati alle scelte della Commissione Von der Leyen.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /