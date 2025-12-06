Lumsa: Roma, il 9 dicembre inaugurazione dell’Anno accademico 2025-2026

Martedì 9 dicembre, presso l’Aula Magna “Santa Caterina da Siena”, avrà luogo la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno accademico 2025-2026 dell’Università Lumsa. Ospite dell’evento sarà Renato Brunetta, presidente del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Il programma sarà aperto dal saluto del presidente del CdA dell’Università Lumsa, card. Angelo De Donatis, cui seguirà la relazione del Rettore, Francesco Bonini. Interverranno il presidente del Consiglio degli studenti e un componente del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario. L’intervento del prof. Brunetta sarà seguito dalla prolusione “Thinking outside the Black Box, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’AI” del prof. Piero Polidoro, ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi all’Università Lumsa. Nel corso della cerimonia saranno consegnati i Premi di laurea intitolati a Luigia Tincani, a Giorgio Petrocchi, al Cardinale Giuseppe Pizzardo, a Giuseppe Dalla Torre e a Federica Annese. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università Lumsa.

