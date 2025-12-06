Natale: giovedì 18 dicembre “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”, pranzi “stellati” in oltre 56 Istituti penitenziari italiani

Anche quest’anno, l’associazione Prison Fellowship Italia (che opera da anni con diverse iniziative all’interno delle carceri), insieme a Rinnovamento nello Spirito Santo (movimento ecclesiale che conta in Italia oltre 1600 gruppi e comunità) e Fondazione Alleanza del Rns, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, e con il patrocinio del Coni Comitato Regionale Lazio, realizza l’iniziativa “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”, l’evento di Natale più grande nell’ambito del nostro sistema carcerario, che per un giorno contamina di festa e di vita gli spazi asettici del carcere.

Il Pranzo di Natale – si legge in un comunicato dei promotori dell’iniziativa – si svolgerà giovedì 18 dicembre in contemporanea in oltre 56 istituti penitenziari, molti dei quali apriranno le porte a questa iniziativa per la prima volta. Nutrito il popolo generoso della solidarietà: oltre 1.300 i volontari, oltre 100 gli artisti che serviranno le gustose portate preparate con cura da oltre 70 chef stellati o dell’alta cucina italiana

Molti gli artisti e gli sportivi che hanno già accettato di sostenere questa straordinaria iniziativa. Tra questi, solo per citarne alcuni: Alessandro Preziosi, Elisa Isoardi, Massimiliano Gallo e il cast del film “La Salita” (girato nel carcere minorile di Nisida), Rosanna Lambertucci, Raimondo Todaro, Giusy Buscemi, Jan Michelini, Cristina Donadio, Gigi e Ross, Valeria Fabrizi, Pierdavide Carone, Francesca Michielin, Benjamin Mascolo, Morena Gentile, Renzo Sinacori e ancora molti altri talent e ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport. I commensali del Pranzo saranno circa 9.000 detenuti, sotto il controllo e l’instancabile lavoro di circa 700 agenti penitenziari. La mise en place, curata nei minimi particolari e spesso corredata da centritavola realizzati dagli stessi detenuti con il sostegno delle associazioni, spetterà a 1.500 volontari che quest’anno serviranno, insieme agli artisti, oltre 30.000 piatti distribuiti su tutte le carceri coinvolte.

Tutti gli altri dettagli dell’iniziativa saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, che si terrà martedì 16 dicembre, alle ore 16, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato.

