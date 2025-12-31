Ue: la Bulgaria nell’area euro dal 1° gennaio. Von der Leyen: “Benefici al popolo bulgaro e all’Europa”

(Foto Commissione europea)

Il 1° gennaio 2026 la Bulgaria adotterà l’euro come moneta, “segnando una tappa importante per il Paese, per la storia dell’euro e per l’Ue nel suo complesso”. Una nota diffusa oggi a Bruxelles sottolinea l’argomento di carattere economico, ma anche politico. Questo passaggio “fa seguito a un periodo di intensa preparazione e impegno da parte della Bulgaria per soddisfare tutti i requisiti necessari. L’euro offrirà vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese bulgare. Semplificherà i viaggi e la vita all’estero, aumenterà la trasparenza e la competitività dei mercati e faciliterà gli scambi commerciali. Le banconote e le monete in euro diventeranno inoltre un simbolo tangibile per tutti i bulgari della libertà, della comodità e delle opportunità che l’Ue offre ai suoi cittadini”.

La Commissione ha sostenuto la Bulgaria nel processo di adesione all’euro. Con l’adesione della Bulgaria, 21 Stati membri dell’Unione e oltre 357 milioni di cittadini dell’Ue condivideranno la moneta comune. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, commenta con enfasi: “L’adesione della Bulgaria all’area dell’euro è uno dei più grandi successi dell’Unione europea. Questo traguardo è il frutto di anni di duro lavoro e impegno, superando le sfide. L’euro porterà benefici al popolo bulgaro, semplificando i pagamenti e gli spostamenti. Offrirà nuove opportunità alle imprese bulgare, consentendo loro di sfruttare meglio i vantaggi del nostro mercato unico comune. Questo passo è positivo per la Bulgaria e rafforza l’Europa nel suo complesso. Rende la nostra economia più resiliente e competitiva a livello globale”.