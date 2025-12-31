Consiglio d’Europa: Venezia, mostra “La Democrazia attraverso il diritto”

“La Democrazia attraverso il diritto. Dalla Serenissima Repubblica alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa”, è il titolo della mostra aperta fino al 18 gennaio 2026, al Palazzo Ducale a Venezia, che “racchiude l’enormità del percorso del costituzionalismo europeo, dalle sue radici tardo medievali ai meccanismi più moderni, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ha celebrato il suo 75° anniversario il 4 novembre 2025”. La mostra fa parte delle celebrazioni per il 35° anniversario della Commissione di Venezia, l’organo consultivo in materia costituzionale del Consiglio d’Europa. Il Segretariato si trova a Strasburgo e la Commissione si riunisce in plenaria quattro volte l’anno a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. La mostra contiene documenti, manufatti e approfondimenti che illuminano decenni di sviluppo democratico. Tra i reperti più interessanti c’è la relazione di laurea di Elena Lucrezia Corner Piscopia, la prima donna laureata al mondo. Il sistema giuridico e democratico della Repubblica di Venezia, fondata nell’anno 697 e sopravvissuta fino all’arrivo di Napoleone Bonaparte nel 1796, viene confrontato nella mostra con il funzionamento del Consiglio d’Europa, che la mostra definisce la “pietra angolare della tutela dei diritti fondamentali in Europa”. “Si tratta di una mostra unica e preziosa, naturalmente”, dice una nota del Consiglio d’Europa, “ma la cornice è altrettanto spettacolare. È possibile visitarla negli appartamenti del Doge a Palazzo Ducale in Piazza San Marco”. L’esposizione è nata dalla collaborazione tra la sede italiana del Consiglio d’Europa, la Commissione di Venezia, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e Trentino – Alto Adige, l’Archivio di Stato di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia ed il Consiglio Regionale del Veneto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /